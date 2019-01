Troina, convocato tavolo tecnico sul “caro-benzina” con i gestori dei distributori locali

“Ringrazio i distributori per la disponibilità e la chiarezza con cui hanno riportato le modalità di determinazione dei prezzi del gasolio e della benzina. Tuttavia il problema permane e sarà nostra cura proseguire l’azione a tutela dei cittadini troinesi e degli stessi gestori, segnalando agli organi competenti la situazione, con appositi esposti circostanziati, per accertare se le compagnie applicano in malafede pratiche scorrette di mercato o cartelli non consentiti dalla legge”.

È quanto ha affermato l’assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico Giuseppe Schillaci, a chiusura del tavolo tecnico, convocato ieri pomeriggio al palazzo municipale con i gestori dei quattro distributori locali, per discutere sul rincaro dei prezzi delle pompe di carburante della città, a seguito di numerose segnalazioni giunte all’amministrazione comunale.

“Il problema – spiega l’assessore Schillaci – , riguarda la vistosa differenza di prezzi, fino a 20 centesimi al litro, tra le pompe di Troina e quelle dei paesi limitrofi, anche tra i distributori che operano sotto la stessa compagnia. I gestori troinesi hanno ribadito che la tariffa non viene assolutamente stabilita da loro, ma dalle stesse compagnie che, tramite regole interne, impongono il prezzo alla pompa. Il tutto, regolarmente comunicato agli organi di controllo e all’Osservatorio Carburanti, con la spiacevole conseguenza che i nostri gestori vengono ingiustamente criminalizzati ed i cittadini troinesi si recano a fare benzina fuori città”.