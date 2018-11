Troina e Cerami, i Carabinieri controllano il territorio con perquisizioni e sequestri di droga e munizionamento

I Carabinieri del Comando Compagnia di Nicosia, coadiuvati dallo squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, hanno svolto un servizio di controllo del territorio per il contrasto degli illeciti in materia di armi e droga. A Troina e Cerami, sono state effettuate perquisizioni di alcuni soggetti del luogo, che hanno consentito la denuncia in stato di libertà di quattro soggetti, nonché la segnalazione di altre due persone alla Prefettura di Enna, per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sono stati denunciati un 47 enne, residente in Troina, a cui venivano sequestrate 12 cartucce da caccia calibro 12 a palla unica, 13 cartucce da caccia calibro 12 a piombo spezzato e 1 cartuccia per arma corta calibro 9, illegalmente detenuti. Ad un 73 enne, residente a Enna, veniva sequestrato un coltello da macellaio, con consequenziale denuncia per illecita detenzione di arma da punta e taglio. Un 21 enne ed un 25 enne, residenti a Nicosia, venivano sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito e contestualmente denunciati per guida in stato di ebrezza.

Ad un 28 enne residente ad Avola e ad un 22 enne residente a Troina venivano sequestrati rispettivamente poco più di un grammo di marijuana e due grammi di hashish e, per tale motivo, venivano segnalati alla Prefettura di Enna.