Troina, il 18 gennaio si svolgerà un consiglio intercomunale sulla legalità nel Parco dei Nebrodi

Il presidente del consiglio comunale Gaetano Monastra, a seguito dei recenti e gravi fatti di cronaca dei giorni scorsi che hanno riguardato il sindaco Fabio Venezia e l’Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina, ha convocato, per venerdì 18 gennaio prossimo, alle ore 17.00, nella “Sala Lazzati” della Cittadella dell’Oasi, un consesso civico intercomunale, in seduta straordinaria e aperta, per discutere su iniziative e proposte per il ripristino della legalità all’interno del territorio del Parco dei Nebrodi.

Alla seduta, che data la complessità e la particolarità dell’argomento trattato si svolgerà eccezionalmente alla Cittadella dell’Oasi di Troina e non nell’abituale sala delle adunanze del palazzo municipale, per consentire un’ampia partecipazione della cittadinanza, sono stati invitati a partecipare il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e tutti i sindaci ed i componenti delle amministrazioni e dei consigli comunali dell’ex Provincia di Enna e dei comuni ricadenti nell’area del Parco dei Nebrodi.