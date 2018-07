Troina, selezione degli operatori economici locali per le manifestazioni estive

Uno stand e uno spazio pubblico, dove potranno essere collocati fino a 10 tavoli e 40 sedie, sarà messo dall’amministrazione comunale a disposizione degli operatori economici locali, in vista delle prossime manifestazioni estive, per garantire alcuni servizi ai numerosi partecipanti.

A renderlo noto è l’assessore al turismo e allo spettacolo Stefano Giambirtone, riguardo i 4 appuntamenti della “Notte di San Lorenzo”, in programma il 10 agosto al Villaggio Cristo Redentore della “Cittadella dell’Oasi”, e dei concerti musicali dei “PinkMood” il 13, di Roberto Vecchioni il 14 e de “I Kunsertu” il 15 agosto, che si terranno in piazza Giacomo Matteotti.

La partecipazione, che prevede un versamento di 80 euro per ciascuno dei 4 eventi, è riservata ai produttori e ai venditori di gastronomia tipica e ai venditori e somministratori di bevande e alimenti.

L’istanza, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.troina.en.it, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 3 agosto prossimo, all’Ufficio Staff del Comune, sito al palazzo municipale in via Conte Ruggero 4.