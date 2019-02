Tutto pronto per l’arrivo a Enna del pluricampione paralimpico Daniele Cassioli

Sarà una giornata di quelle da ricordare nel tempo quella che attende venerdì 22 febbraio la comunità ennese visto che in città arriverà un personaggio di altissimo spessore sportivo ma sopratutto umano come Daniele Cassioli. Pluricampione paralimpico di Sci Nautico, detentore di tre record in tutte le specialità, Slalom, Figure e Salto, delle quali detiene i record del mondo rispettivamente di 5,5/12/58K/H, 2240 punti e 21,10 mt.

Daniele Cassioli su invito del Pantathlon Club di Enna presieduto da Nanni Di Mario verrà in città per presentare il suo libro “Il Vento Contro” edito da De Agostini un vero e proprio inno alla vita di chi ha trovato nello sport la giusta motivazione per andare oltre le difficoltà quotidiane. E Daniele Cassioli, 33 anni, cieco sin dalla nascita, con un Palmares di 22 medaglie d’oro ai mondiali e 25 medaglie d’oro agli europei membro del consiglio nazionale del CIP, è da sempre in prima linea con la propria Onlus per aiutare e stimolare i bambini non vedenti. “Il Vento Contro” è un vero e proprio inno alla vita di chi ha trovato nello sport la giusta motivazione per andare oltre le difficoltà quotidiane: “Credo fortemente che lo sport – afferma Daniele Cassioli – che tutti gli sport siano davvero l’occasione per far capire che i non vedenti possono fare quello che desiderano”. Ed è questo il messaggio che Daniele vorrà trasmettere nei suoi incontri nell’arco della giornata in particolare ai tanti giovani (ma non solo) che incontrerà”.

Il programma della giornata prevede nella mattina alle 9,30 incontrerà gli studenti del Liceo Farinato alla Chiesa di S.Cataldo mentre dalle 10,30 all’auditorium dell’Università Kore gli studenti della Facoltà di Scienze Motorie e gli alunni delle altre scuole superiori; subito dopo sarà ospite al centro trasfusionale AVIS; alle ore 17,30 incontrerà la cittadinanza, i club service e le varie associazioni cittadine presso la Chiesa di S. Cataldo; e in serata sarà ospite dei soci del Club Panathlon di Enna.

Il Presidente del Panathlon Club di Enna Nanni Di Mario vuole ringraziare tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti in questo evento, dagli istituti superiori presenti in città, al comitato provinciale Coni, al Comitato provinciale Paralimpico, all’Associazione Giovanile 360, all’Avis, all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.