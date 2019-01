Un camion sprofonda su una frana sulla statale 117 Nicosia-Mistretta – VIDEO

La statale 117 nel tratto che conduce da Nicosia a Mistretta è interessata in un tratto da un movimento franoso che ha fatto crollare una parte consistente della carreggiata.

A farne le spese un camion che, nella mattina del 28 gennaio, passando proprio da quel tratto è letteralmente sprofondato nella parte della carreggiata dissestata.

Traffico bloccato per diverso tempo, disagi per coloro che giornalmente per lavoro e studio percorrono questa arteria ridotta ormai da anni ad una serie di buche e avvallamenti che la rendono pericolosa ed inaffidabile per la percorrenza. Il mezzo pesante dopo diverso tempo è stato spostato e il traffico, si fa per dire, è tornato alla normale quotidianità, fatta di slalom e salti su un percorso per esperti “rallysti”.

Gli eterni cantieri della nord-sud ormai sono diventati come “La tela di Penelope”, lo stato dei lavori stenta a decollare e questo collegamento fondamentale per lo sviluppo dell’intera area dei Nebrodi sembra più un miraggio nel deserto delle opportunità offerte da questo territorio.

Un video della frana sulla Ss 117 Nicosia-Mistretta