Una serata con Pasquale Scimeca

In occasione del Nebrodi Film Festival, il regista Pasquale Scimeca ha presenziato a Nicosia alla proiezione del corto da lui diretto “Convitto Falcone. La mia partita”.

Il film, prodotto in collaborazione con Rai Cinema, è stato interamente girato al “Convitto Nazionale Giovanni Falcone” di piazza Sett’Angeli a Palermo, dove il magistrato frequentò le scuole elementari nell’allora convitto nazionale Vittorio Emanuele. In tale cortometraggio, hanno affiancato i giovani protagonisti al loro debutto cinematografico, attori professionisti come Donatella Finocchiaro, David Coco, Filippo Luna, Marcello Mazarella, Guja Jelo, Enrico Lo Verso, Vincenzo Albanese, Salvatore Sclafani, ecc.

Ai tempi del NFF, il corto era stato da poco presentato alla Mostra di Venezia.

Sarebbe stato poi trasmesso in televisione dalla Rai per la prima volta il 23 maggio 2015, in occasione della giornata della legalità.

Durante i sedici giorni del Festival sono stati proiettati anche altri lavori gentilmente concessi da Pasquale Scimeca, come il film Placido Rizzoto.

