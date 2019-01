Valguarnera, il consigliere comunale Alessi aderisce a “Diventerà Bellissima”

Il consigliere comunale di Valguarnera Cristofero Alessi aderisce al movimento politico di “Diventerà Bellissima”.

Nella nota con il quale il consigliere comunale aderisce al movimento viene evidenziato l’impegno di “Diventerà Bellissima” per i valori e le risorse della Sicilia e un apprezzamento per l’attività posta in essere da parte del presidente della Regione Nello Musumeci.

L’avvocato Alessi, da sempre convinto sostenitore del valore delle risorse e potenzialità dell’autonomia siciliana in passato con la giunta provinciale Monaco ha rivestito pure la carica di assessore provinciale.

Con la nuova scelta politica continuerà l’impegno al servizio dei cittadini valutando di volta in volta la bontà delle iniziative proposte e discusse in aula. “Con senso di responsabilità siamo tutti cittadini di questa comunità – ha scritto Alessi – e abbiamo il dovere di perseguire il benessere dal punto di vista economico, sociale e culturale“.

La nuova scelta politica è stata particolarmente apprezzata da parte di Giuseppe Interlicchia e Giuseppe Di Franco di “Diventerà Bellissima”.