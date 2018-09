Villarosa, si presenta in caserma e viene denunciato per evasione; era ai domiciliari

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Villarosa hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria il 44 enne C.M..

Il malcapitato, probabilmente dimenticando di essere sottoposto a un provvedimento di detenzione domiciliare da scontare presso la sua abitazione poiché condannato a una pena definitiva per un altro reato, si è spontaneamente presentato in caserma per chiedere spiegazioni riguardo alcuni permessi di cui era fruitore.

I militari, dapprima increduli di quanto stesse accadendo sotto i propri occhi, hanno immediatamente verificato che l’allontanamento da casa di quell’inaspettato “utente” era del tutto arbitrario e ingiustificato, constatando successivamente che l’uomo si era sottratto alla misura restrittiva a cui era sottoposto, commettendo tecnicamente il reato di “evasione”.

Di conseguenza, dopo aver ultimato le formalità relative alla nuova denuncia a piede libero, i carabinieri hanno riaccompagnato il 44enne presso il suo domicilio, consigliandogli caldamente di evitare di intraprendere simili iniziative per il futuro.