Visita a Nicosia della senatrice di Forza Italia Urania Papatheu

Il 3 e 4 novembre la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, si è recata in visita in provincia di Enna , grazie all’invito del commissario provinciale di Forza Italia, Salvo Campione, che ha voluto organizzare un primo tour conoscitivo sulle problematiche della provincia.

Durante la sera del 3 novembre, la senatrice è giunta a Nicosia, su invito del commissario comunale di Forza Italia, Filippo Giacobbe ed ha visitato l’ospedale “Basilotta” incontrando un gruppo di medici per rendersi conto del grave senso di abbandono che colpisce il nostro territorio.

All’incontro erano presenti la dottoressa Di Costa, il dottore Trovato, il dottore Castelli, il dottore Amato, coordinatore di Forza Italia di Enna, Filippo Giacobbe, coordinatore di Forza Italia di Nicosia, Salvatore Ferrara, coordinatore di Forza Italia di Nicosia e Graziano Rizzo, coordinatore di Forza Italia Giovani di Nicosia.

Varie le tematiche trattate riguardanti il nosocomio, indispensabile non solo per i nicosiani, ma per tutto il comprensorio.

“Fiduciosi attendiamo il prossimo incontro della senatrice Papatheu, – affermano gli esponenti locali di Forza Italia – con la speranza di ottenere non qualche vana promessa, ma delle chiare risposte”.