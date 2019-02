Zootecnia. Pagana (M5S): “Invito Musumeci a un tavolo tecnico per gli allevatori”

“Un tavolo tecnico per scongiurare l’emergenza sociale della zootecnia. Il presidente Musumeci dia ascolto agli allevatori siciliani rendendoli veri protagonisti del comparto e valorizzando le esigenze degli unici custodi della terra”. A chiederlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Elena Pagana che invita il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a voler convocare un tavolo tecnico con gli allevatori siciliani.

“Dalla Sardegna – spiega Pagana – sta montando una protesta che rischia di essere seguita in Sicilia, sebbene le motivazioni dei pastori sardi siano in parte diverse, rispetto alle esigenze del nostro comparto zootecnico. Sono veramente preoccupata per la difficile congiuntura che stanno vivendo i nostri allevatori anche a causa di una politica che sino ad oggi non ha adottato misure utili al settore. Nello specifico, i nostri allevatori necessitano di un premio di produzione che valorizzi le carni siciliane, della possibilità di poter effettuare le transumanze per garantire gli allevamenti allo stato brado e di aiuti da parte dell’Europa tramite l’attivazione ad esempio della misura 14 del PSR Sicilia, ovvero la cosiddetta del ‘benessere animale’, alla quale si deve lavorare per attivarla alla prossima programmazione. Pensiamo a tutti i formaggi DOP siciliani: Quanti sono gli allevatori che producono nel proprio stabilimento ? Sono pochissimi perchè preferiscono vendere il proprio latte pur di non investire in un caseificio per via degli eccessivi costi e l’eccessiva burocrazia. Le istituzioni devono stare vicino agli allevatori e l’unico modo per farlo, è renderli protagonisti delle scelte che li riguardano. Non possiamo rischiare l’emergenza sociale – conclude la deputata – quindi invito il presidente Musumeci a mettere gli allevatori ad un tavolo e lavorare insieme a loro”.