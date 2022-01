A Nicosia l’indirizzo di studi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” entra nell’offerta formativa dell’IIS Alessandro Volta

Condividi l'articolo su:

ARTICOLO PUBBLICATO IL 22 Gennaio 2022

Grandi novità per il prossimo anno scolastico 2022-2023, protagonista l’Istituto Superiore Alessandro Volta di Nicosia con la nascita di un nuovo indirizzo di studi, che si aggiunge all’ampia offerta formativa che offre la scuola.

L’Istituto ha attivato un nuovo indirizzo di studi unico in provincia di Enna: “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, che ha l’intento di formare una figura professionale capace di inserirsi, con autonome responsabilità nel variegato panorama del terzo settore, come dipendente di strutture sociali per anziani, disabili e minori (casa di riposo, casa famiglia, centri estivi per minori, ecc.), operanti sul territorio di riferimento, come membro di organizzazioni private al servizio della comunità in Italia ed all’estero. Le competenze specifiche acquisite, nel corso del quinquennio, in campo sanitario, psicologico, sociologico e giuridico–economico, ne fanno una figura capace di programmare e realizzare interventi mirati alle esigenze delle utenze tradizionali, come famiglie, minori, anziani, disabili, ma anche delle nuove e più problematiche emergenze, come immigrati e altre categorie di disagio sociale.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” sarà in grado di collaborare nella gestione di progetti e attività dei servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi, rivolti a bambini e adolescenti, persone con disabilità, anziani, minori a rischio, soggetti con disagio psico-sociale e altri soggetti in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo di reti territoriali formali e informali. Partecipare e cooperare nei gruppi di lavoro e nelle equipe multi-professionali in diversi contesti organizzativi /lavorativi. Prendersi cura e collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane. Partecipare alla presa in carico socio-assistenziale di soggetti le cui condizioni determinino uno stato di non autosufficienza parziale o totale, di terminalità, di compromissione delle capacità cognitive e motorie. Realizzare, in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali, attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni. Realizzare, in collaborazione con altre figure professionali, azioni a sostegno e a tutela della persona con fragilità e/o disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare o salvaguardare la qualità della vita

Molteplici sono gli sbocchi lavorativi e formativi, a cominciare dalle attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere; organizzazione e realizzazione di interventi rivolti a persone o comunità che esprimono particolari bisogni socio-sanitari; promozione attiva alla salute e al benessere fisico, psichico e sociale della persona; prosecuzione degli studi a livello universitario in tutti i corsi di laurea e in particolare nei corsi di Scienze della formazione, Scienze dell’Educazione, Psicologia, Scienze Infermieristiche ed altre figure dell’area sanitaria, o nel corso di laurea triennale “Terapia occupazionale” attivo presso l’università di Catania sede distaccata di Troina; iscrizione a corsi post-diploma; possibilità di seguire un corso extracurricolare integrato per Operatore socio-sanitario autorizzato dalla Regione rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta servizi socio sanitari affinché dopo il Diploma di Stato l’alunno possa conseguire la qualifica per Operatore socio-sanitario (O.S.S.).

L’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandro Volta si trova a Nicosia in viale Vittorio Veneto 59. L’ufficio di segreteria della scuola è a disposizione per qualsiasi chiarimento o collaborazione per le formalità di iscrizione. Si può telefonare al numero 0935/639815, scrivere alla e-mail: enis00600@istruzione.it , oppure consultare il sito www.iisalessandrovolta.edu.it

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

