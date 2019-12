A Troina il 15 dicembre l’evento Sicanium, un nuovo modo di scoprire la Sicilia

Condividi l'articolo su:























Dopo la presentazione in ottobre 2019 al TTG di Rimini, di “Sicanium, ta cuntu jucannu”, il team della società siculo-lucana della Informatica Srls è pronto a partire per un grande viaggio, fisico e virtuale, in giro per la Sicilia che porterà alla scoperta dell’immensa cultura sicula.

La prima tappa del viaggio Sicanium sarà a Troina, domenica 15 dicembre, presso la libreria “Libreria Città Aperta” di Rundo Concetta. Accogliente e suggestiva la location ospiterà parte del team che ha lavorato al progetto editoriale presentando al pubblico per la prima volta l’opera, raccontandone genesi e sviluppi e dando la possibilità, a quanti parteciperanno all’evento, di mettersi alla prova durante una serata gioco. Chi si aggiudicherà il primo posto del primo torneo Sicanium ? Per scoprirlo e prenotare un posto al tavolo da gioco è possibile contattare il seguente recapito 3382114284. Sicanium vi aspetta con grande fervore !

