Abusivismo edilizio: tra il 2009 ed il 2017 sono 51 i casi a Nicosia, 574 in provincia di Enna

Condividi l'articolo su:























Il dipartimento regionale dell’Urbanistica ha pubblicato in questi giorni i dati sull’abusivismo edilizio in Sicilia. I tecnici regionali hanno passato al setaccio uno a uno i comuni isolani e le province con i dati a loro disposizione tra il 2009 ed il 2017.

Da quanto si legge nel rapporto in Sicilia si sono registrati 26.674 casi di abusivismo. Nella provincia di Enna i casi di abusivismo sono 574, ovvero il 2% del totale in Sicilia. Tra i comuni con più alto numero di abusi abbiamo Enna (92), Barrafranca (59), Nicosia (51), Aidone (47) e Centuripe (42). Mediamente i metri cubi di costruzioni irregolari in provincia di Enna sono 371,89, l’11% del totale della cubatura siciliana, al quinto posto in Sicilia dietro Caltanissetta (509,81), Agrigento (508,31), Ragusa (404,72) e Catania (392,97).

Se guardiamo invece i metri cubi di abusivismo per abitante, la provincia di Enna è all’ultimo posto con 0.78 mc. Ai primi posti troviamo Agrigento (1.79), Trapani (1,63) e Caltanissetta (1,50).

A Nicosia, come già scritto, sono stati 51 gli abusi edilizi dal 2009 al 2017, terzo posto in provincia. Se consideriamo la cubatura complessiva a Nicosia con 2573,24 mc si piazza al 15mo posto in provincia. Il record spetta a Enna (19.421,56), Troina (17.509,34) e Aidone (15.309).

Considerando invece la statistica con i metri cubi per abitante, Nicosia scende al 18mo posto con 0.19 mc, ai primi posti troviamo Sperlinga (7,16), Aidone (3,19) e Troina (1.90).