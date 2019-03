Ad Agira incontro in vista delle amministrative del 2020

Campione (Forza Italia): "Agira non merita l'isolamento politico"

In vista di un maggiore coordinamento tra le forze politiche del centro destra si svolgerà la prossima settimana ad Agira un incontro tra i rappresentanti locali dei partiti. Scopo dell’iniziativa è quella di prepararsi per il rinnovo dell’amministrazione comunale che si svolgerà il prossimo anno.

Un appuntamento al quale si inizia a lavorare per promuovere un’alternativa “valida e competente” che possa aprirsi alla società civile e a quanti in questi anni sono stati alternativi all’attuale amministrazione comunale del sindaco ed ex parlamentare Maria Greco.

“Forza Italia – ha detto il commissario provinciale Salvo Campione – rappresenta uno dei partiti di opposizione più rappresentativi, abbiamo il dovere per la sua storia e le sue potenzialità di non isolare ulteriormente Agira ormai esclusa politicamente da tutti i collegamenti provinciali, regionali e nazionali, è nostro dovere adesso lavorare in piena sinergia con tutti i soggetti politici di centro destra per un progetto condiviso, alternativo ed inclusivo di tutte le realtà e professionalità locali“.