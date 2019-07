Agira Città degli eventi grazie alla sinergia tra il Comune e il Sicilia Outlet Village

Condividi l'articolo su:























Tre concertoni ed una madrina d’eccezione, tanti talenti del territorio e diverse associazioni impegnate per quello che potrà essere ricordato come il miglior cartellone estivo di sempre.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Greco ha deciso di puntare ancora una volta su eventi e nomi di prestigio del panorama musicale e dello spettacolo italiano per dare lustro ad Agira e attrarre turisti da ogni dove.

La sinergia con il Sicilia Outlet Village, che ha finanziato per intero i 3 concerti di punta e l’intenso lavoro dell’assessore allo spettacolo, Nicola Cavallaro, supportato dall’assessore al bilancio Rossana Conti, da Sciò Events e Legambiente e da tante altre associazioni coinvolte nel progetto estivo 2019 regaleranno ai cittadini di Agira e a molti altri visitatori provenienti da mezza Sicilia ma anche da altre regioni del Sud Italia una serie di appuntamenti da non perdere sparsi nei vari quartieri della città.

Il 2 agosto nella neonata Piazza degli Eventi sarà la volta dei Boomdabash, band salentina che ha bissato il disco di platino conquistato con Per un Milione con il successo di Mambo Salentino. Il 6 agosto in Piazza Roma, ci sarà da ridere con Salvo La Rosa e Carmelo Caccamo, meglio conosciuto con il personaggio della Signora Santina. Il 12 agosto, in occasione della festa patronale di San Filippo, approderà nel Piazzale Largo Fiera Ron, che ha deciso in quest’estate di cantare nel suo tour un mito della musica italiana quale Lucio Dalla. Il 18 agosto, nuovamente nella Piazza degli Eventi, ecco invece Max Gazzè, altro cantautore italiano sempre più in voga. Come sempre nel week-end successivo a Ferragosto, 22-24 agosto, appuntamento fisso con il carnevale estivo, con maschere, fluo party e special guest Helen Brown con Valeria che canterà dal vivo la sigla di quest’estate #summertop.

La testimonial dell’estate agirina 2019, la ballerina di Ciao Darwin Giulia Spalletta, originaria proprio di Agira, sarà invece la madrina dell’Ercole d’Oro, il gran Gala sport, moda e spettacolo giunto alla sua XV edizione e in programma l’1 settembre in Piazza Garibaldi. Ancora tanti altri appuntamenti da vivere, dall’Estate fantastica del giovane talento locale Mario Naselli (11 agosto) al Sicilia Summer Festival che andrà in onda su Gold Tv e che vedrà sul palco di Piazza Garibaldi il 26 agosto tanti giovani promesse canore del territorio con voci meravigliose quali quelle di Alessandra Formica e Tammy. Non mancheranno le tradizionali Agira Cavalli (25 agosto) e Passeggiando lungo la nostra storia (27 luglio); poi ancora tanta musica, cabaret, quiz, folklore, prodotti tipici e feste popolari per un cartellone che resterà nella storia. Cartellone disponibile online su CittàdiAgiraNews e Wearescio.