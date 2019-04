Agira, saranno celebrati il 30 aprile i funerali di Stefania Giacone

Condividi l'articolo su:























Nella serata del 29 aprile è giunta ad Agira la salma di Stefania Giacone, la 24 enne dipendente del Sicilia Outlet Village, morta in drammatico incidente avvenuto il 28 aprile sulla provinciale 21, l’arteria che collega Agira allo svincolo dell’autostrada A19 Palermo-Catania.

La camera ardente è stata allestita ad Agira all’interno della chiesa di Sant’Antonio di Padova ed alle 16.30 verranno celebrati i funerali.

Subito dopo l’incidente il corpo della ragazza era stato trasportato presso l’ospedale Umberto I di Enna ed era stata aperta un’inchiesta da parte della magistratura. Gli inquirenti hanno deciso di non effettuare alcuna autopsia e la salma, in conseguenza di questa decisione, è stata trasportata in serata nel paese d’origine della ragazza per le esequie.