Agricoltori e allevatori: il punto sulla situazione – VIDEO

Sono tornati a Nicosia, il 14 ottobre, in occasione del tour dell’eurodeputato Ignazio Corrao, vicini ancora una volta alla raccolta delle istanze provenienti da istituzioni e cittadini, il senatore Fabrizio Trentacoste e la deputata Elena Pagana, del M5S. In tale occasione, hanno potuto fare il punto sulla situazione relativa ad agricoltori e allevatori.

Il senatore Fabrizio Trentacoste che, da componente della 9ª Commissione permanente al Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare), aveva chiesto la convocazione per un’audizione del presidente di Agea ha confermato che sarebbero di carattere tecnico ed informatico le difficoltà nel rilevare le colture che realmente ogni anno vengono messe a frutto e quindi nell’ individuare chi ha reale diritto ad ottenere i rimborsi ed i finanziamenti. <<Se vogliamo sostenere questi agricoltori – ha detto il senatore Trentacoste – e pensare alle aree interne, evitando anche lo spopolamento, dobbiamo assolutamente risolvere questo problema!>>

Secondo la deputata all’Ars Elena Pagana “molte delle anomalie nascerebbero dalla inadeguatezza della politica, anche se questo molto spesso non viene detto”.

<<Agricoltori e allevatori sono stati per troppo tempo dimenticati, come le nostre intere aree interne – ha affermato la deputata – Bisogna avviare una seria riflessione e operare in modo deciso sulle politiche sanitarie che riguardano la zootecnia e soprattutto bisogna ridare dignità a queste persone che, lavorando nel settore primario, portano avanti l’ economia di interi territori, come quello madonita e nebroideo >>

Il punto sulla situazione del senatore Fabrizio Trentacoste:

Il punto sulla situazione della deputata Elena Pagana: