Aidone, denunciato dalla Polizia di Stato il gestore senza licenza di una sala scommesse

Gli uomini della Squadra amministrativa del Commissariato della Polizia di Stato di Piazza Armerina, unitamente al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sede operativa territoriale distaccata di Enna, nei giorni scorsi, nell’ambito dell’ attività svolta a contrasto del gioco e delle scommesse illegali, hanno accertato che il titolare di un esercizio di Aidone, benché gli fosse stato negato il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse, esercitava comunque l’attività al pubblico attraverso un allibratore estero non autorizzato ad operare in Italia.

Secondo l’attuale normativa, infatti, “La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

Per questi motivi, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver esercitato abusivamente, in mancanza di licenza, l’attività di gestione di sala scommesse.

Nei confronti del gestore, inoltre, sono state elevate sanzioni amministrative 50.000 euro e l’apparecchiatura rinvenuta nel locale è stata sottoposta a sequestro amministrativo cautelare.