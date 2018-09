Alberto d’Arrigo è il nuovo segretario generale del Libero Consorzio di Enna

Classe ‘ 67, avvocato, sposato e padre di due bambini, appassionato di lettura e di storia. E’ Alberto D’arrigo, di Catania, il nuovo segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Enna.

Subentra al collega, Paolo Reitano, dal 1 settembre in pensione. La nomina con determinazione del commissario straordinario, Ferdinando Guarino è avvenuta a seguito della pubblicizzazione della vacanza della sede con avviso all’albo dei segretari comunali e provinciali.

Alberto D’arrigo, iscritto nella fascia A dell’albo professionale dei segretari comunali e provinciali, conosce molto bene la situazione delle ex Province regionali. E’ stato, infatti, il vertice amministrativo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che, come è noto, ha scontato, più degli altri, le conseguenze devastanti della crisi finanziaria che, in questi anni, ha travolto gli enti intermedi.

Il neo segretario, già a lavoro, ha incontrato i dirigenti dell’Ente per conoscere nel dettaglio l’organizzazione dei settori e dei servizi in vista della programmazione economica e finanziaria.

“In un momento delicato e incerto per la tenuta degli enti intermedi– commenta D’Arrigo- è importante dimostrare con il nostro lavoro, i nostri progetti, che le ex Province hanno un ruolo fondamentale nei territori come garanzia di democrazia e di servizi“.