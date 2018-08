Alla Fiera Sposi di Torino presente la scrittrice leonfortese Rosa Maria

Le opere della scrittrice leonfortese Rosa Maria saranno presenti ad Amore per Sempre 2018, l’evento esclusivo dedicato al wedding e ai futuri sposi che si terrà sabato 8 e domenica 9 settembre a Torino presso il centro fiere Il Fortino.

L’iniziativa è il frutto di una partnership che la manifestazione ha intrecciato con alcuni creativi e artigiani.

Nell’ambito della manifestazione alcune coppie di futuri sposi riceveranno una gif card che darà loro diritto alla creazione del proprio wedding book – un libro che racconta gli sposi nella loro interezza dal primo incontro al giorno del fatidico sì – a cura della scrittrice Rosa Maria.

“Sono felice di aver avuto l’occasione di partecipare e di poter regalare ad alcune coppie di futuri sposi la loro “Favola”.

“Il wedding book è un testo pensato per conservare i ricordi più belli che hanno segnato l’inizio di un grande viaggio, quello appunto del matrimonio. Il testo è interamente personalizzabile sia per stile narrativo che grafico. E’ possibile immortalare il proprio amore all’interno di una fiaba, di un racconto fantasy o di un romanzo. Nonostante la modernità le spose sognano ancora matrimonio da favola e il wedding book gli permetterà di rivivere alcuni attimi ed alcune emozioni per sempre.” – Ha dichiarato la scrittrice-.

Alla fiera saranno presenti grandi marchi e professionisti del wedding di ogni settore merceologico: abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering e banqueting, ville d’epoca, castelli e location per ricevimenti, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto e carrozze, liste nozze, musica e intrattenimento, addobbi floreali, hair style & make up sposa, fedi nuziali, oreficeria e gioielleria.

Un evento pieno di fascino e di magia in cui migliaia di futuri sposi saranno i veri protagonisti, con libertà di sognare davanti ad uno splendido abito da sposa o all’immagine di una spiaggia incantata, meta di un indimenticabile viaggio di nozze.