Alla ricerca delle loro origini, due gruppi di americani in visita a Nicosia – VIDEO

Il caso ha voluto che la mattina dell’11 ottobre ben due gruppi di turisti americani siano giunti a Nicosia per ricongiungersi con i loro parenti, si tratta delle famiglie D’Alfonso di Chicago e Billone di New York.

Entrambe legate ad un comune destino, quello dell’emigrazione che interessò gran parte del sud Italia e la Sicilia in particolare dalla fine dell’800 fino agli anni 30 del 900.

La famiglia D’Alfonso il cui capostipite Pietro partì negli anni 30 verso gli Stati Uniti a Nicosia è giunta con ben sei persone: il padre Michele nato in America e figlio di Pietro ed i 4 figli ed una nuora, accompagnati dalla guida turistica Rosario Patti. Gli ospiti statunitnesi non parlano italiano e la guida ha tradotto le conversazioni con i parenti ed ha illustrato agli ospiti d’oltreoceano per tutta la giornata le bellezze di Nicosia. La famiglia D’Alfonso è imparentata con la consigliera comunale Mela Castrogiovanni ed è stata l’occasione per la famiglia americana di incontrare il sindaco, alcuni assessori e la presidente del consiglio comunale all’interno del palazzo di città, dove hanno visitato l’aula consiliare e la stanza del sindaco. Il primo cittadino si è intrattenuto con gli ospiti, a cui è stato offerto un rinfresco con prodotti tipici nicosiani.

Alla ricerca di parenti a Nicosia la famiglia Billone composta da Joseph e Michael di oltre 80 anni d’età, accompagnati dalle rispettive mogli, entrambi nati in America così come il padre. Il nonno nacque a Nicosia e partì per gli Stati Uniti alla fine dell’800. Anche i Billone sono stati ospiti del sindaco di Nicosia che li ha accolti nelle stanze del palazzo comunale. La famiglia Billone è stata accompagnata nel suo tour a Nicosia dalla guida Salvatore Lo Sauro.