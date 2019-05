All’Asp Enna la Neurologia si arricchisce di una nuova unità medica

Condividi l'articolo su:























Il nuovo medico da oggi in servizio presso l’Unità Operativa Complessa di Neurologia è il dottor Roberto Grimaldi, ennese, proveniente dall’Azienda Sanitaria di Caltanissetta. Il dottore Roberto Grimaldi ha dedicato, presso l’ASP nissena, l’attività medica alle procedure connesse alla Stroke Unit, “che interviene nell’ictus acuto sin dall’insorgenza al fine di prevenire le gravi invalidità della patologia”.

“Il contratto a tempo indeterminato, sottoscritto dal dottore Grimaldi, è oltremodo importante – dichiara il direttore generale, Francesco Iudica – perché renderà possibile l’attivazione della Stroke Unit nella nostra Azienda, con la presa in carico globale del paziente colpito da ictus. Oltre a far leva sulla professionalità in questo campo del nuovo neurologo, l’incremento numerico dei medici, infatti, consentirà la formazione di ogni singolo specialista del reparto, per giungere alla piena operatività, 24 ore su 24, della Stroke Unit”.

Grande soddisfazione è espressa anche dal dottore Salvatore Zappulla, direttore dell’UOC di Neurologia dell’Umberto I, per l’arrivo del dottore Grimaldi che “consente di rimpinguare la dotazione organica del reparto e di avviare l’attivazione della Stroke Unit, aumentando il livello qualitativo delle prestazioni che la nostra Neurologia già attualmente garantisce all’utenza”.