All’Università Kore di Enna nascerà la quarta facoltà di Medicina in Sicilia

L’università Kore di Enna attiverà la quarta facoltà di Medicina in Sicilia. Lo ha annunciato il rettore Gianni Puglisi nel corso dell’intervento alla presentazione degli scritti in suo onore editi da Sellerio.

Puglisi ha detto che l’ateneo è pronto ad aprire la facoltà dopo l’approvazione ottenuta dalla giunta regionale, in linea con una decisione del Comitato regionale delle università siciliane. La nascita della nuova facoltà medica (le altre sono a Palermo, Catania e Messina) è stata posta da Puglisi anche in relazione all’esigenza di contenere, seppure nei limiti dell’offerta formativa programmata, il fenomeno delle migrazioni studentesche. La Kore ha anche ottenuto un cospicuo finanziamento per uno studentato universitario.

“Il progetto – ha detto Puglisi – è pronto e sarà attuato appena i fondi saranno disponibili“.

(ANSA)