Ambiente. Trentacoste (M5S): “Fondi europei per contrastare il dissesto idrogeologico”

«Questo Governo ha messo al centro della propria agenda politica il tema del dissesto idrogeologico. Per dare maggiore forza a ciò, ieri, il Ministro per il Sud Barbara Lezzi ha presentato un progetto europeo per la realizzazione di interventi di prevenzione e cura del territorio».

Lo afferma il senatore del M5S e membro della commissione agricoltura, Fabrizio Trentacoste.

«Una manovra che rappresenta un unicum non solo italiano, ma europeo. Per la prima volta si utilizzerebbero fondi europei per contrastare il dissesto idrogeologico. Troppo spesso questi fondi vengono sottovalutati e mal gestiti ritornando al mittente».

«Con il progetto del Ministro Lezzi – continua Trentacoste – verranno realizzati quegli interventi necessari a mettere in sicurezza il Paese, troppo spesso oggetto, da nord a sud, di frane e smottamenti. Grazie ad una task force coordinata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, le amministrazioni comunali e regionali saranno accompagnate e supportate per l’attuazione di questi progetti».

«Questo programma – conclude Trentacoste – rappresenta un grande passo per intervenire anche in Sicilia e nelle aree interne, come nella viabilità di collegamento, in modo da garantire sicurezza ai cittadini e una vera tutela del nostro territorio. Il suolo, in particolare quello agricolo, è una risorsa che si rinnova molto lentamente ed è nostro dovere difenderlo, per tutelare la nostra agricoltura e il paesaggio: due grandi risorse del nostro paese».