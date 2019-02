Ammesso a finanziamento per oltre tre milioni di euro il progetto di efficientamento energetico per la pubblica illuminazione per Leonforte. Soddisfazione del gruppo “Avanti Uniti per Leonforte”

Grande soddisfazione del gruppo consiliare di minoranza “Avanti Uniti per Leonforte” per l’ammissione a finanziamento del progetto di efficientamento energetico per la pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale di Leonforte. Il gruppo politico ricorda come questo progetto sia partito nel 2014, durante l’amministrazione Sinatra che aderì, insieme ad altri 57 comuni, al “Patto dei sindaci”.

“È con grande soddisfazione che comunichiamo l’ammissione del progetto di efficientamento energetico per la pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale, per un importo di 3.759.296,23 euro IVA compresa.

Il finanziamento arriva grazie alla lungimiranza dell’amministrazione Sinatra che nell’ottobre del 2014 a Bruxelles aderì al Major Adept (patto dei sindaci) con altri 57 comuni di tutta Europa. Il progetto voluto, elaborato e presentato dall’amministrazione passata rappresenta una grande opportunità di illuminare il paese a nuovo.

L’attuale amministrazione riceve un’importante eredità e una grandissima occasione da utilizzare per migliorare le condizioni luminose, energetiche e di decoro urbano che non potrà disattendere.

Invitiamo tutta la Giunta a porre in essere tutti gli atti conseguenziali per concretizzare quest’opera e arrivare al traguardo di un lungo, faticoso e bellissimo cammino iniziato nel 2014 e fin qui da noi seguito con grande impegno.

Queste sono azioni a favore della comunità, che non hanno colori politici, pertanto siamo certi che l’attuale amministrazione raccoglierà il testimone per compiere l’opera ormai approvata e finanziata.

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo a Francesco Sinatra e a Maria Rosa per la lungimiranza politica ed amministrativa dimostrata e al tecnico Fabio D’Angelo per tutto il lavoro burocratico, amministrativo e progettuale che come RUP ha svolto !”

Dichiara il consigliere comunale Angelo Leonforte: “mi ritengo veramente molto soddisfatto dei risultati raggiunti e dei frutti raccolti nel lungo termine grazie all’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione precedente di cui, orgogliosamente, sono stato parte integrante“.