Ancora senza assistenti sociali il Comune di Nicosia

Sembrava che finalmente il ruolo di assistente sociale all’interno della pianta organica del Comune di Nicosia fosse stato coperto, dopo che la commissione giudicatrice all’inizio del mese di giugno aveva dichiarato vincitrice della selezione la dottoressa Carmen Prato.

Invece la vincitrice della selezione non si è presentata entro il 20 luglio per formalizzare l’assunzione a tempo indeterminato part-time. Di conseguenza l’assistente sociale selezionata è stata dichiarata decaduta dal diritto all’assunzione e di conseguenza la procedura di mobilità per l’assunzione ha dato esito negativo per mancanza di ulteriori concorrenti vincitori e idonei e dichiarata deserta.

La seconda concorrente partecipante all’inizio di giugno decideva di non accogliere la domanda di partecipazione alla mobilità in quanto non possedeva un requisito previsto dal bando di selezione, ovvero essere dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato di una pubblica amministrazione.

A questo punto il Comune di Nicosia potrà avviare la procedura concorsuale pubblica per la copertura dei due posti di assistente sociale.

Nel mese di giugno 2017 la giunta aveva approvato la nuova dotazione organica del Comune prevedendo la figura dell’assistente sociale e nel mese di novembre era stato pubblicato il bando di concorso che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato part-time per 18 ore settimanali di due assistenti sociali, per un costo complessivo di 12 mila euro l’anno. Il bando prevedeva, tra l’altro, l’attivazione della mobilità esterna, ovvero la possibilità del trasferimento di dipendenti da altre pubbliche amministrazioni.

La figura dell’assistente sociale all’interno di un ente comunale è fondamentale. Il Comune di Nicosia è capofila del Distretto socio-sanitario D23. L’Ente rischia di perdere ulteriori fondi per le fasce svantaggiate e la figura dell’assistente sociale, che riveste il ruolo di valutare le domande degli aventi diritto, diventa una figura professionale fondamentale per la macchina amministrativa comunale. Inoltre da tempo il Tribunale dei Minori di Caltanissetta ha diffidato il Comune di Nicosia per la mancanza di questa figura professionale che redige le relazioni per l’ufficio giudiziario, nel mese di agosto 2015 proprio per questa esigenza urgente fu dato un incarico a titolo gratuito alla dottoressa Marta Alleruzzo.

Nel mese di maggio 2016 il Comune di Nicosia aveva dato un incarico a titolo gratuito a due assistenti sociali, in attesa di espletare le procedure per il concorso e l’assunzione a tempo indeterminato. Questo atto aveva causato una serie di polemiche tra l’Ordine regionale degli Assistenti sociali, il sindacato Sunas e l’amministrazione comunale nicosiana, con la convocazione di un consiglio comunale nel quale partecipò il presidente regionale Giuseppe Graceffa, ma il provvedimento non fu ritirato.