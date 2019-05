Ancora un incidente sulla provinciale 21, due giovani rimangono lievemente feriti

Condividi l'articolo su:























La famigerata sp 21 che collega Agira allo svincolo autostradale della A19 è ancora una volta il teatro di un incidente. Appena una settimana fa, il 28 aprile, la giovane 24 enne Stefania Giacone aveva perso la vita in un incidente.

La sera del 5 maggio è toccato a due giovani rimasti lievemente contusi dopo uno scontro con un bovino. I due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale Ferro-Branciforti-Capra di Leonforte.

Appare chiaro e palese che lo stato in cui si trova la sp 21 è da ritenersi estremamente pericoloso per gli automobilisti che ogni giorno percorrono questa strada per andare al lavoro. Ma non è l’unica, potremmo stendere un elenco senza fine delle decine di arterie provinciali che si trovano nelle medesime condizioni, se non peggio. Purtroppo a distanza di una settimana dopo l’onda di indignazione non si ricevono risposte concrete dalle istituzioni preposte e vorremo capire dove sono tutti questi milioni di euro stanziati dalla Regione per rimettere a posto una viabilità da terzo mondo. Tutte domande a cui vorremmo dare una risposta concreta.