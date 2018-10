Ancora una vittoria nella sua categoria per il pilota agirino Angelo Antonino Minnì nel Gran Premio Città di Nicosia di kart

Dopo la partecipazione alle quattro cronogare del Trofeo Acisport nella categoria 125 Supertag Gentleman con la vittoria in tutte le gare e la vittoria finale nella categoria, il pilota di Agira, Angelo Antonino Minnì, ha partecipato alla gara in linea di Nicosia, VI Prova del Campionato Regionale Circuiti Cittadini.

Il pilota del Team dei Fratelli Amoroso Racing di Barrafranca dopo aver effettuato le prove libere di sabato facendo segnare ottimi tempi, nella gara di domenica ha vinto la categoria 125 Tag Day ed è giunto terzo di raggruppamento su otto piloti di tutte le categorie Tag e Tag Junior.

La gara non è stata facile in quanto per un problema alla partenza nello schieramento, invece di partire quarto è passato sulla linea del traguardo all’ultimo posto. Il pilota agirino non si è dato per vinto e con una gara spettacolare, con pista bagnata, con una rimonta e tanti sorpassi è riuscito a vincere la propria categoria e arrivare addirittura terzo nel raggruppamento su otto piloti che hanno tagliato il traguardo.

Soddisfatto del successo ottenuto e del kart 125 monomarcia messo a disposizione del Team dei Fratelli Amoroso di Barrafranca: “Dedico questo risultato al preparatore Giuseppe Amoroso. Afferma il pilota Minnì – In cinque gare svolte quest’anno mi sono piazzato al primo posto nella propria categoria. Ringrazio gli sponsor che mi hanno supportato in tutta la stagione 2018, in particolar modo le Autoscuole di Giuseppe Sidoti di Agira, Auto la Biunda di Assoro e ristorante 5 Sensi di Nissoria. Complimenti agli organizzatori dell’ Asd Karting di Nicosia Carmelo Romano e a tutto lo staff di Karting Sicilia per l’ottima riuscita della manifestazione è per la scelta del percorso molto tecnico e spettacolare”.