Aperte le iscrizioni al bando per l’assegnazione dei premi per le tesi di laurea sulla storia e il territorio di Troina

Il sindaco Fabio Venezia e l’assessore alla pubblica istruzione Carmela Impellizzeri informano la cittadinanza che, a partire da lunedì 15 ottobre ed entro e non oltre giovedì 15 novembre prossimo, sarà possibile partecipare al bando per l’assegnazione di un premio di 500 euro per le tesi di laurea sulla storia e il territorio di Troina.

Possono presentare istanza gli studenti residenti in città che abbiano conseguito la laurea nel periodo compreso dall’1 novembre 2017 al 30 settembre 2018, che abbiano elaborato una tesi di carattere letterario, storico, artistico, scientifico, socio – economico, giuridico, sociale, statistico e psicopedagogico, che riguardino aspetti particolari o generali della storia, della società e del territorio di Troina.

Alla domanda, che dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente, dovrà essere allegata anche una copia della tesi di laurea, che resterà di proprietà del Comune di Troina, che l’acquisisce al patrimonio librario della biblioteca comunale.

La modulistica necessaria per partecipare al bando, è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.troina.en.it.