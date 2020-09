Approda in TV il progetto Next Level Enna con affiliazione all’Udinese Academy

Condividi l'articolo su:























Il progetto Next Level Enna con affiliazione all’Udinese Academy fa il suo esordio sulla televisione dedicata della società friulana del Patron Pozzo.

Sabato 5 settembre dalle 18,30 i dirigenti della società ennese con in testa il presidente Pietro Tamburo saranno ospiti su Skype della trasmissione tematica sul progetto Udinese Academy “Inside Academy: Dove nasce il Futuro” condotto da Alessandro Surza. Un biglietto da visita importante per la società ennese che si occupa di attività giovanile che sta costruendo sinergie con tante altre società di calcio giovanili del capoluogo, della provincia ma anche di altri centri di province limitrofe per presentare al management bianconero, i programmi e le metodologie di lavoro.

Quindi tutti coloro che volessero vedere la trasmissione lo potranno fare collegandosi con la pagina Facebook Udinese Tv oppure al canale 110 del digitale terrestre per le regioni Friuli e veneto oppure su udinesetv.it in tutta Italia.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

