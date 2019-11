Artigianato e Design si incontrano. Parte in provincia di Enna il progetto Make it Art, Make it Lab

Condividi l'articolo su:























Artigiani, Designer, Scuole e Università tutti insieme in un laboratorio permanente per promuovere innovazione e reti, un living lab, voluto e ideato dal sistema CNA, dal corso di laurea in Architettura dell’Università Kore, dagli Ordini degli Architetti di Enna, Ragusa, Agrigento e Caltanissetta, dall’Associazione Disegno industriale e dagli Istituti scolastici “Cascio”, “Federico II” e “Alessandro Volta”.

Make it Art, Make il Lab è un progetto finalizzato mettere in comunicazione tre mondi, quello dell’Artigianato, del Design e della Progettazione e quello della formazione. Esistono importanti opportunità nel mondo dell’Artigianato artistiche spesso non colte a causa del fatto che non esistono reti consolidate tra operatori.

Il progetto prevede innanzitutto un incontro frequente tra imprese e progettisti sul tema dell’oggetto del design e dell’Arredamento di interni. In seguito queste collaborazioni coinvolgeranno gli studenti che, seguiti da scuole e università, parteciperanno ai progetti nati dall’incontro di Artigiani e Designer.

Il progetto sarà presentato Mercoledì 20 novembre alle ore 14.30 presso i locali della Facoltà di Ingegneria e Architettura. Parteciperanno all’incontro il neo Presidente della Kore Fausto Severino, i docenti della facoltà di Architettura Francesco Castelli e Gianluca Burgio, il presidente nazionale della CNA Artistico e Tradizionale Andrea Santolini e quello Regionale Angelo Scalzo, della CNA Siciliana Nello Battiato, e delle CNA di Enna e Ragusa, Filippo Scivoli e Giuseppe Santocono, il presidente della delegazione ADI Sicilia Andrea Branciforti, degli ordini degli Architetti di Enna e Ragusa, Tonino Rizza e Giuseppe Scollo, e le dirigenti degli istituti scolastici aderenti, Il liceo Artistico “Cascio” Dott.ssa Bonomo, dell’Istituto Professionale “Federico II” dott.ssa Gugliotta e dell’Istituto Volta Dott.ssa Ciraldo.