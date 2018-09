Asp Enna, conferiti gli incarichi ai dirigenti di strutture sanitarie

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Enna, dr. Antonino Salina, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dr. Emanuele Cassarà, e dal Direttore Amministrativo, dr. Maurizio Lanza, ha conferito numerosi incarichi di dirigenza per le Unità Operative Semplici ospedaliere e territoriali, ancora vacanti. Le delibere sono pubblicate sull’albo pretorio on line dell’Azienda e sono state emanate il 30 agosto 2018.

In via di definizione, come da programmazione avviata per completare l’organizzazione dell’Azienda, gli ulteriori incarichi di dirigenti delle strutture sanitarie. “Con il conferimento degli incarichi ai Responsabili delle strutture semplici, si colma una lacuna che ha ostacolato finora l’organizzazione del lavoro efficiente ed efficace nell’ASP di Enna”, dichiara la Direzione Aziendale.

Ecco i nominativi dei dirigenti già nominati e le strutture interessate:

dr.ssa Melilli Claudia Emanuela, Responsabile della U.O.S. Pronto Soccorso P.O. Basilotta di Nicosia, dr. Vicari Ivano Paolo, Responsabile della U.O.S. Recupero e Rieducazione Funzionale P.O. Umberto I di Enna, dr.ssa Grasso Stefania, Responsabile della U.O.S. Unità Coronarica, dr.ssa Bellina Luigia, Responsabile della U.O.S. Centro Gestionale Screening, dr. Ezio De Rose, Responsabile della U.O.S. Terapia del dolore, dr.ssa Parisi Maria, Responsabile della U.O.S. Psichiatria Umberto I S.P.D.C., dr. Guglielmo Rizzo, Responsabile della U.O.S.D. Radiologia P.O. Chiello di Piazza Armerina, dr. Dottore Salvatore, Responsabile della U.O.S. Benessere Animale, Sicurezza e Valorizzazione delle Produzioni Primarie, dr.ssa Catena Santa, Responsabile della U.O.S. Indennità Abbattimento Gestione Integrata e Sanzionatorie, dr.ssa Mazurco Antonietta, Responsabile della U.O.S. Assistenza Distrettuale e Integrazione Socio Sanitaria Distretto di Enna, dr. Iraci Cappuccinello Giacomo Antonio, Responsabile della U.O.S. Assistenza Distrettuale e Integrazione Socio Sanitaria – Distretto di Nicosia, dr.ssa Alloro Maria Concetta, Responsabile della U.O.S. Coordinamento Attività N.P.I. Enna/Piazza Armerina, dr. Dell’Area Stefano, Responsabile della U.O.S. Strutture Territoriali delle Dipendenze Enna/Piazza Armerina, dr. La Malfa Maurizio, Responsabile della U.O.S. Assistenza Distrettuale e Integrazione Socio Sanitaria Distretto di Piazza Armerina, Dr. Licenziato Roberto, Responsabile U.O.S. Coordinamento Consultori Familiari e Screening del Cervico Carcinoma, Dr. Millia Calogero Claudio, Responsabile della U.O.S. Assistenza Riabilitativa e Protesica, Dr. Contino Giulio, Responsabile della U.O.S. Medicina Legale, dr.ssa Spinelli Maria Assunta, Responsabile della U.O.S. Coordinamento Attività N.P.I. Nicosia/Agira, dr. Lo Dico Domenico, Responsabile della U.O.S.D. Servizio Anagrafe Animali e sistemi Informativi, Dr. Balsamello Salvatore, Responsabile della U.O.S.Centro Diurno Semiresidenzialità, Dr. Sirna Salvatore, U.O.S. Medicina Fiscale e Necroscopica, dr. Cipolla Giacomo, Responsabile della U.O.S. Audit e verifica dei sistemi di Prevenzione Veterinaria ed Alimentare, dr. Timpanaro Luigi, Responsabile della U.O.S.D. Programmazione e verifica piani di sorveglianza ed eradicazione, Dr.ssa Russo Anna Maria, Responsabile della U.O.S.D. Gestione Integrata dei Disturbi del Comportamento Alimentare, dr. Pecoraro Salvatore, Responsabile della U.O.S. Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.