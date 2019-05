Assegnate le borse di studio della Consulta dei Nebrodi

Condividi l'articolo su:























Il 27 maggio a San Teodoro alla presenza del presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane, Alessandro Magistro, nonché presidente della Consulta dei Nebrodi, insieme al sindaco Valentina Costantino, sono state consegnate le borse di studio a gli studenti delle scuole medie di Cesarò, San Teodoro, Castel Umberto, San Fratello e Capizzi, tutti comuni dell’entroterra dei Nebrodi.

Il tema era “la ricerca delle verità” ideato dal consigliere di presidenza della Consulta dei Nebrodi, Benedetto Manasseri, insieme alla collaborazione del consigliere Alessandro Segreto, premiati sia le scuole che i singoli elaborati per un importo 1.250 euro. Molto toccanti i cortometraggi che saranno diffusi anche via social.

“Siamo orgogliosi di giovani che da questa età sono sensibili a queste tematiche, la mafia non vive in questi comuni e non sarà mai più la benvenuta in queste terre che hanno preso sana coscienza” ha affermato il presidente Alessandro Magistro.