Assicurata l’assistenza agli studenti disabili della provincia di Enna

L'assessorato regionale alla Famiglia ha stanziato le somme necessarie per l'intero anno scolastico

L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con D.D.G.n. 284 del 4 marzo 2016, ha assegnato al Libero Consorzio Comunale di Enna la somma di circa 302 mila per consentire all’Ente di assicurare l’erogazione dei servizi in favore degli studenti portatori di handicap, residenti nel territorio ennese frequentanti le scuole di secondo grado.

La notizia è stata accolta positivamente dal commissario straordinario dell’Ente, Ferdinando Guarino il quale ha assicurato che gli uffici competenti hanno già provveduto ad impegnare le somme necessarie per assicurare la continuità dei servizi in favore degli studenti disabili fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso.