Assoro, carabinieri notificano un ordine per la carcerazione ad un uomo responsabile di rapina aggravata

Nel pomeriggio del 15 luglio, i Carabinieri della Stazione di Assoro hanno tratto in arresto in 32 enne assorino D.M.G.. I militari dell’Arma hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.

L’uomo è stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata commesso ad Assoro nel mese di marzo 2016 e dovrà scontare la pena di un anno e 9 mesi di reclusione, oltre a procedere al pagamento di una multa di 800 euro.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto dai militari presso la Casa Circondariale di Enna.