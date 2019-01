Assunti dall’Asp di Enna sei infermieri, due assegnati al Basilotta di Nicosia

Assunti nuovi infermieri dall’ASP di Enna. Sono stati sottoscritti il 9 gennaio 2019, i contratti a tempo indeterminato per sei infermieri che saranno assegnati all’ospedale di Nicosia (due unità), all’ospedale di Enna (due unità), all’ospedale di Piazza Armerina (una unità), e all’ospedale di Leonforte (una unità).

I neo assunti prenderanno servizio tra il primo e il sedici febbraio 2019.

Il Commissario Straordinario dell’ASP di Enna, Francesco Iudica, ha puntualizzato che: “La sottoscrizione odierna dei contratti costituisce la prima tranche di assunzioni che saranno realizzate per coprire l’intero fabbisogno di personale. Si attua, pertanto, un importante passo per colmare i posti vacanti nella dotazione organica. Le assunzioni permetteranno di alleggerire l’onere che grava attualmente sul personale in servizio che si ringrazia per l’abnegazione profusa quotidianamente nell’assistenza erogata presso le strutture dell’Asp di Enna”.