Aumenta l’offerta formativa di qualità con l’inaugurazione del C.I.R.S. di Nicosia – VIDEO

Un progetto, come ha sottolineato Salvo Lo Bianco, direttore generale del Centro di formazione professionale C.I.R.S., che ha visto la luce dopo sei mesi di duro lavoro e che il primo dicembre è stato accolto con entusiasmo da diverse centinaia di persone che hanno partecipato all’inaugurazione del C.I.R.S. di Nicosia in contrada Panotto.

Presenti all’evento i tre sindaci di Gangi, Sperlinga e Nicosia, quest’ultimo accompagnato dalla sua giunta al completo e da diversi consiglieri comunali. Ma erano presenti diverse delegazioni comunali provenienti da Leonforte, Cerami e Troina. Presente anche l’ex assessore regionale alla Formazione, Bruno Marziano.

Non potevano mancare i dirigenti al completo del C.I.R.S., dal presidente Felice Testagrossa, il direttore amministrativo Giuseppe Sassano, la direttrice didattica Adele Allegra ed il direttore generale, Salvo Lo Bianco, tutti visibilmente emozionati, ma anche soddisfatti per l’obiettivo raggiunto e l’inizio di una nuova avventura nel Comune di Nicosia.

L’inaugurazione è proseguita con una sfilata di moda improvvisata dalle ragazze studentesse del C.I.R.S., e dalla visita da parte delle persone che hanno preso parte all’inaugurazione dei locali e delle aule del Cirs, ambienti confortanti e all’avanguardia che fanno del centro di formazione professionale un vero gioiello ed un modello da imitare.

Il C.I.R.S. è un Ente Morale a carattere nazionale, presente in tutta Italia con sedi provinciali autonome, che rispondono puntualmente alle esigenze dei singoli territori, promuovendo attività di interesse generale.

Le funzioni dell’Ente sono di carattere Assistenziale, Educativo ed Istruttivo. Dal 1981 il C.I.R.S. in Sicilia opera come Centro di Formazione Professionale, con particolare riferimento ai giovani maggiormente a rischio di emarginazione sociale. In particolar modo, progetta e realizza Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, rivolti ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Attualmente il C.I.R.S. è accreditato presso la Regione Sicilia in tutti gli ambiti della Formazione Professionale. Mediante l’erogazione di corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Sicilia, il C.I.R.S. tenta di arginare il fenomeno della dispersione scolastica, garantendo ai giovani una formazione professionale di qualità, evitando così una perdita di opportunità per loro e di potenzialità per la società e l’economia.

Nell’ultimo anno il C.I.R.S. ha visto un significativo incremento delle proprie attività di formazione professionale rivolte al territorio, con l’apertura di 14 sedi formative distribuite in modo capillare in tutte le province della Sicilia, con oltre 400 dipendenti che ogni giorno accolgono migliaia di ragazzi.

