Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, finanziato un progetto di Servizio Civile

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finanziato all’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, per l’anno 2021, un progetto di Servizio Civile Universale, che per un anno impegneranno 6 giovani nicosiani.

Il progetto “Parchi e Natura” ha l’obiettivo di garantire l’apertura giornaliera dei parchi urbani, attivare un servizio di accoglienza dei visitatori, la sorveglianza ed il mantenimento in sicurezza delle condizioni di fruibilità. Inoltre per i parchi naturali è quello di incrementarne la fruizione organizzata per fini culturali, didattici, escursionistici, o per semplice relax. Nel caso specifico per i giovani impegnati con l’Asp di Nicosia si svolgerà presso la sede del Museo Multimediale della Montagna in contrada San Martino e presso la riserva orientata regionale dei monti Sambughetti e Campanito.

In totale saranno 26 i giovani nicosiani impegnati nei progetti del Servizio Civile Universale, Oltra al progetto dell’Assp di Nicosia sono stati finanziati al Comune di Nicosia quattro progetti che riguardano:

– due progetti per la “terza età”, con l’impiego di 8 volontari per assistenza agli anziani e adulti in condizioni di disagio.

– “arte storia e cultura”, con l’impiego di 6 volontari per la tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali.

– “Rischio 0”, con l’impiego di 6 volontari per attività di protezione civile e prevenzione e mitigazione dei rischi.

Il Bando per la selezione di 46.891 operatori volontari (26 a Nicosia) da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale- Iniziativa Occupazione Giovani (PON-IOG “Garanzia Giovani” – Misura 6), scadrà l’8 febbraio 2021 alle ore 14. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

