Azzurra Cancelleri (M5S): “Appaltati i lavori sulla SS290 Alimena-Calascibetta”

“Dopo anni di attese, – dice la portavoce alla Camera dei Deputati Azzurra Cancelleri – finalmente sono stati appaltati i lavori sulla Statale 290, attualmente chiusa al transito per il crollo del costone roccioso (dal Km 38+200 al Km 39+200). Tramite le nostre segnalazioni, ANAS ha redatto il progetto degli “Interventi di mitigazione del rischio di caduta massi e consolidamento del costone roccioso ubicato a monte della SS 290 di Alimena per un importo dei lavori di circa 2.000.000 €. I lavori sono stati affidati a dicembre 2018, tramite Accordo Quadro, al Consorzio AURORA – Laser Srl – LeC e sono di prossimo avvio.

Inoltre – continua la pentastellata Cancelleri – per la stessa strada, dopo il crollo del 28 Marzo 2012, sono in corso le procedure di affidamento dell’incarico di progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di dissesti franosi al km 38+750 a valle del costone roccioso e ripristino in tratti saltuari del corpo stradale (1° stralcio per un importo investimento 1.500.000 euro) e per i lavori di manutenzione straordinaria per il dissesto del piano viabile al km 38+750 a valle del costone roccioso (importo dell’investimento 2.300.000 euro).

Conclude la deputata Cancelleri dicendo che – si stanno ottenendo i primi tangibili risultati volti ad assicurare al nostro territorio una viabilità adeguata alle sue esigenze e alle sue prospettive future, tutto ciò frutto del lavoro intrapreso fino ad ora”.