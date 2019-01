Bandito il concorso pubblico per due posti di assistente sociale nel Comune di Nicosia

Il 28 dicembre 2018 il Comune di Nicosia ha pubblicato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti di “Assistente Sociale”, categoria D, posizione di accesso D1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time a 18 ore settimanali (part-time 50%), da destinare presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Nicosia.

Diversi i requisiti generali richiesti per poter partecipare al concorso, tra questi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, o la cittadinanza di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno comunitario per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato; età non inferiore ai 18 anni; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti; essere in possesso della patente di guida di categoria ”B”; adeguata conoscenza di una lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows, Word, Excel, Internet, posta elettronica, ecc.);

Tra i requisiti specifici è richiesta la Laurea triennale di primo livello in “Scienze del Servizio Sociale”; Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe L-39 “Servizio Sociale”; Laurea Specialistica appartenente alla classe 57/S “Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali”; Laurea Magistrale appartenente alla classe LM/87 “Servizio sociale e politiche sociali”; Laurea dell’ordinamento, previgente alla riforma, in “Servizio Sociale”; Diploma universitario in servizio sociale o Diploma di assistente sociale abilitante; iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali.

Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire un’apposita domanda di ammissione entro il termine perentorio di trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando, per estratto nella G.U.R.S., e, integralmente, all’Albo pretorio on line del Comune – Sezione Bandi di concorso.

La valutazione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione che sarà nominata, alla scadenza del bando, con determinazione del dirigente del servizio personale e composta dal dirigente responsabile dei Servizi Sociali, il quale assume le funzioni di Presidente, e da due componenti esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove di esame, scelti tra professionisti esterni.

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 100, verrà effettuata una prova preselettiva, a cura della commissione esaminatrice del concorso, consistente in una prova scritta sotto forma di quiz a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di esame e di cultura generale.

Le prove di esame consistono in due prove scritte ed una orale, diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura amministrativa, giuridica e capacità di analisi e conoscenze di base delle principali problematiche connesse al posto da coprire, unitamente alla conoscenza di una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato su uno o più argomenti riguardanti il Servizio Sociale Professionale e trattazione di un caso specifico. La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato su nozioni di diritto del lavoro e di legislazione sociale. La prova orale, volta a valutare la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie d’esame, la capacità di cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi, verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulle seguenti materie: nozioni di diritto privato, con particolare riferimento al libro I del Codice Civile – delle persone e della famiglia; nozioni di legislazione minorile; nozioni di legislazione assistenziale-sanitaria-scolastica; nozioni di Sociologia; nozioni di Psicologia; metodologia del servizio sociale; nozioni sui servizi comunali.

Ulteriori informazioni da parte degli interessati potranno essere consultate nel sito ufficiale del Comune di Nicosia consultando il bando di concorso.