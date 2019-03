Barrafranca, arrestato un uomo per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

I militari della Stazione Carabinieri di Barrafranca hanno tratto in arresto un 39 enne residente a Barrafranca, responsabile di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

I militari dell’Arma nella notte del 10 marzo intervenivano in corso Garibaldi a seguito di una violenta lite fra due uomini scaturita per futili motivi. Alla vista della pattuglia uno dei soggetti fermava immediatamente la propria condotta illecita, mentre il soggetto successivamente arrestato continuava ad aggredire sia il rivale che i carabinieri, minacciandoli di morte e scagliandosi fisicamente contro di loro. Pertanto, i militari si vedevano costretti ad immobilizzarlo e a trarlo in arresto.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.