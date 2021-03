Barrafranca, i carabinieri denunciano un uomo e segnalano due giovani nisseni trovati in possesso di cocaina

Condividi l'articolo su:























A Barrafranca i militari della locale Stazione dei carabinieri congiuntamente a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nell’ambito di mirati controlli antidroga, hanno effettuato una perquisizione locale e domiciliare nei confronti di un pregiudicato di 52 anni. Nel corso dell’operazione, i carabinieri riuscivano a trovare nascosta sotto un albero nel terreno di proprietà dell’uomo un contenitore di plastica al cui interno vi erano cinque dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi. L’uomo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Enna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio del centro abitato della città barrese, venivano, inoltre, fermati due giovani originari della provincia di Caltanissetta. Insospettiti dall’atteggiamento dei giovani che sembravano molto nervosi, i carabinieri procedevano a perquisizione veicolare e personale a seguito delle quali venivano trovati in possesso di circa 1 grammo di cocaina ciascuno, per i due scattava l’immediata segnalazione amministrativa al prefetto di Caltanissetta, poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

