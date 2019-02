Basket, Città di Nicosia sconfitto in campo neutro dal Cusn Caltanissetta

Città di Nicosia-Cusn Caltanissetta 50-68

Ancora una sconfitta per il Città di Nicosia nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato di promozione di basket, la squadra guidata dal coach Gullotti è stata sconfitta sul neutro di Catania dal Cusn Caltanissetta con il punteggio di 50-68.

Il quintetto nicosiano parte bene e si aggiudica il primo quarto per 9-6. Perde nettamente il secondo quarto per 16-31, concludendo la prima frazione di gioco con il punteggio di 25-37 in favore dei nisseni. Nella ripresa, nei successivi due quarti si impone il Cusn Caltanissetta con i punteggi di 11-13 e 14-18, il parziale del secondo tempo è di 25-31. Punteggio finale 50-68 e decima sconfitta stagionale per i biancorossi.

Città di Nicosia fanalino di coda del campionato fermo all’ottavo posto con due punti. Prossimo turno il 9 febbraio in casa con la Mens Sana di Mascalucia seconda forza del campionato. All’andata gli etnei si imposero sul Città di Nicosia per 81-41.