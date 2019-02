Basket, Città di Nicosia sconfitto nel derby contro Regalbuto

Basket Regalbuto-Città di Nicosia 65-52

Ancora una sconfitta per il Città di Nicosia nella penultima giornata della regular season del campionato di promozione di basket. I biancorossi questa volta sono stati sconfitti dal Basket Regalbuto per 65-52.

Tra le fila del Regalbuto due vecchie conoscenze del basket nicosiano Lipari e Spampinato autori di insieme di 51 dei 65 punti realizzati dai padroni di casa.

Dodicesima sconfitta per il Città di Nicosia in questo campionato di promozioni su 13 match fin qui disputati e ultimo posto in classifica con appena due punti.

Sabato 23 febbraio alle 20 si concluderà la regular season del campionato, i cestisti biancorossi affronteranno allo Stefano La Motta l’Olimpia Basket Battiati, terza forza del campionato con 16 punti. All’andata gli etnei riuscirono a superare il Città d Nicosia con il punteggio di 87-50.