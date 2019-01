Basket, il Città di Nicosia sconfitto fuori casa della capolista Gravina Catania

Gravina Catania-Città di Nicosia 81-46

Nona sconfitta stagionale per il Città di Nicosia nella decima giornata del campionato di promozione di basket. Il quintetto del coach Gullotti è stato sconfitto fuori casa dalla capolista Gravina Catania con il punteggio di 81-46.

Il Città di Nicosia regge bene il confronto con la capolista nel primo quarto per 20-17, poi le qualità tecniche dei padroni di casa escono fuori e si aggiudicano il secondo quarto per 19-7. Il primo tempo si conclude 39-24 in favore del Gravina Catania.

Nel secondo tempo i nicosiani perdono entrambi i quarti nettamente con i punteggi di 22-11 e 20-11, chiudendo con un parziale di 42-22 ed un risultato finale nettamente in favore del Gravina di 81-46.

Il Città di Nicosia nel girone sud-est del campionato di promozione è fermo all’ultimo posto con due punti.

Domenica prossima i cestisti biancorossi affronteranno ancora una volta in campo neutro il Cusn Caltanissetta, gli arancio-blu nisseni sono attualmente quinti con 8 punti. Nel match d’andata il Cusn si affermò per 62-54, rimontando il vantaggio iniziale del Città di Nicosia.