Basket, Mens Sana Mascalucia travolge il Città di Nicosia – VIDEO

Città di Nicosia-Mens Sana Mascalucia 42-81

Non ha portato bene il “Monday night” per il Città di Nicosia, nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di promozione di basket. Match coinciso anche con il rientro, dopo qualche settimana, allo Stefano La Motta appena ristrutturato.

Ancora una volta i biancorossi rimediano una pesante sconfitta, questa volta è la Mens Sana Mascalucia ad avere la meglio sulla squadra di coach Gullotti con il punteggio di 42-81.

Nonostante la buona volontà per tutto il match i cestisti biancorossi hanno inseguito gli avversari, ma non sono mai riusciti ad entrare in partita.

Mens Sana Mascalucia che con questa vittoria consolida il secondo posto in classifica con 20 punti a sole due lunghezze dalla capolista Gravina. Per il Città di Nicosia è notte fonda ultimo posto con due punti, 11 sconfitte su 12 match disputati. A questo si aggiunge la tegola della squalifica per sei giornate del coach-giocatore Carmelo Gullotti, si legge nel referto “per comportamento minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo e per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e per aver usato espressione blasfema durante la gara”.

Domenica 17 febbraio alle 19 il Città di Nicosia tornerà in campo per disputare il derby contro il Basket Regalbuto della vecchia conoscenza Lipari, squadra terz’ultima in classifica con 6 punti, all’andata il Città di Nicosia perse per 56-82.