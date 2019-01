Basket promozione maschile, il Città di Nicosia chiude con una sconfitta il girone d’andata

Città di Nicosia-Basket Regalbuto 56-82

Si conclude con un’altra sconfitta per il Città di Nicosia, la settima, il recupero della sesta giornata del campionato di basket di promozione. L’incontro si è disputato a Enna a causa della ristrutturazione della tensostruttura dello Stefano La Motta.

Il Città di Nicosia di Carmelo Gullotti parte bene e si aggiudica il primo quarto per 16-12, pareggia il secondo per 18-18. La prima frazione di gioco si chiude con il vantaggio biancorosso per 34-30.

Nella seconda frazione di gioco Regalbuto si aggiudica il terzo quarto per 14-22. Il Città di Nicosia subisce un tracollo nel finale, ne approfittano gli ospiti per aggiudicarsi l’ultimo quarto per 8-30 e il match con il risultato finale di 56-82.

Città di Nicosia vicino alla prima vittoria stagionale, ma ancora una volta il quintetto dei cestisti nicosiani non ha retto fisicamente per tutto il match.

I biancorossi chiudono all’ultimo posto in classifica con zero punti, Per Regalbuto si tratta della terza vittoria consecutiva e con 6 punti agguanta il quinto posto.

Il Città di Nicosia tornerà a giocare domenica 13 gennaio, il match ancora una volta si disputerà sul campo neutro a Catania, gli avversari di turno saranno i cestisti del Basket Gela attualmente penultimi in classifica con 4 punti, all’andata superarono il Città di Nicosia con il punteggio di 73-36.