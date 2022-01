Calano i contagi in Sicilia, 7997 nuovi casi di Covid e 34 decessi

ARTICOLO PUBBLICATO IL 20 Gennaio 2022

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo calo dei casi di Covid in Sicilia. Attraverso il quotidiano bollettino, il Ministero della Salute rende noto che il numero dei nuovi positivi è pari a 7.997 (-136), con 43.433 tamponi processati, producendo un tasso di positività in leggera crescita al 18,41%. In discesa i decessi, 34 (-9). I guariti sono 1.748, gli attualmente positivi s’incrementano di 6.215 raggiungendo un numero complessivo di 197.017. In salita i ricoveri nei reparti ordinari, 1.403 (+17); per il terzo giorno stabili le terapie intensive a 170 con 13 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 195.444 persone.

(ITALPRESS).