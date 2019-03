Calcio 5 serie D, vittoria casalinga del Nicosia Futsal sempre secondo in classifica

Nicosia Futsal-Gymnica Scordia 5-4

Importante vittoria del Nicosia Futsal nella 15ma giornata del campionato di calcio a 5 di serie D. I gialloneri di mister Prestiflippo hanno superato in casa la Gymnica Scordia per 5-4, squadra che prima della battuta d’arresto era terza solo ad un punto dal Nicosia Futsal.

Partono bene i padroni di casa con la rete messa a segno al 6’ da Michele Marassà ben servito da Bonaiuto. Al 12’ ancora in evidenza Bonaiuto che si libera di due avversari batte a botta sicura ma il palo si oppone alla rete del fantasista nicosiano. Al 13’ Raffaele, oggi schierato centrale di difesa e migliore in campo, si libera di un giocatore con un dribbling e fa partire un tiro piazzato e porta sul 2-0 il risultato. Al 18’ tocca a Santo Marassà, servito da Prestifilippo, segnare il 3-0. Al 21’ Bonaiuto servito sempre da Prestifilippo porta il risultato sul 4-0. Al 25’ e al 29’ gli ospiti accorciano le distanze e si va al riposo sul 4-2.

Nel secondo tempo complice anche una calda giornata il Nicosia Futsal non produce gioco. Il Gimnyca invece si rifà sotto e al 15’ segna al 4-3. Il Nicosia Futsal riprende il pallino del gioco e al 28’ Raffaele su assist di Prestifilippo da calcio d’angolo segna il 5-3. Allo scadere al 30’ il Gimnyca segna il 5-4, risultato finale dell’incontro.

A fine partita è soddisfatto per l’esito del match il dirigente Michele Giangrasso “Abbiamo vinto una partita difficile sotto un caldo strano che non permetteva ai nostri giocatori di giocare e correre come sanno. Ma l’importante è portare a casa i tre punti che ci fanno rimanere al secondo posto in classifica e staccare di qualche altro punto i diretti avversari quando mancano tre partite alla fine. Domenica 24 marzo alle 18.30 al polivalente di San Giovanni La Punta disputeremo la Finale provinciale di Coppa Trinacria contro la Sicilgrassi squadra che oggi ha battuto la Stella Nascente per 2-0. Puntiamo ad un finale di stagione che possa regalarci soddisfazioni, ma comunque vada siamo fieri della nostra squadra. Invito tutti i tifosi ed appassionati nicosiani ad assistere alla finale”.

Tre punti fondamentali per il Nicosia Futsal che con 31 allunga proprio sulla Gymnica ferma a quota 27. Nel prossimo turno, il 23 marzo, il Nicosia Futsal dovrà affrontare un altro avversario ostico, il Belpasso terzo in classifica con 27 punti. Nel girone d’andata il Nicosia futsal vinse in casa per 5-3, mentre in Coppa Trinacria il Nicosia Futsal vinse in casa per 4-3, gara poi trasformata dal giudice sportivo in un 6-0 e perse a Belpasso per 8-5, eliminando dalla coppa gli etnei.